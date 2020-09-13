Фанаты ЦСКА припомнили Газизову и Кокорину высказывания о «Спартаке»

Фанаты ЦСКА на матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» вывесили на трибунах баннеры, посвященные форварду Александру Кокорину и гендиректору красно-белых Шамилю Газизову.

— Смешно, когда уфимец на домашних матчах более за какой-то нахрен «Спартак» (с) Газизов

Эту фразу Газизов произнес в должности гендиректора «Уфы».

— Ни за какие деньги не перешел бы в «Спартак» (с) Кокорин

Об этом Кокорин заявлял, когда был игроком «Динамо» в 2013 году.

— Честь не продается и не покупается!