Фанатское объединение "Динамо" "Династия" выступило против возможного возвращения Ташаева

Фанатское объединение "Динамо" "Династия" выступило с резким заявлением относительно возможного возвращения Александра Ташаева в клуб.

По информации "СЭ", один из вариантов дальнейшего трудоустройства 24-летнего полузащитника – возвращение в "Динамо".

– В свете появившийся информации о возможном возвращении одного запасного игрока московского "спартака", не так давно игравшего за наш клуб, хотим напомнить нашу позицию по данному футболисту. В прошлом сезоне мы много раз ее высказывали с трибун. Но сейчас хотим повторить её для динамовского руководства и инициаторов перехода. Динамовские болельщики не потерпят в команде предателя. К чему это приведет, вы можете увидеть на примере той команды, из которой вы хотите его вернуть, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Прошлым летом футболист перешел к красно-белым от бело-голубых за сумму отступных, которые были прописаны в контракте – 1,5 миллиона евро. В сезоне-2018/19 игрок провел 23 официальных матча во всех турнирах, голов не забивал.

Вернется ли Ташаев в "Динамо"?