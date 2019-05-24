Вернется ли Ташаев в "Динамо"?

По информации "СЭ", один из вариантов дальнейшего трудоустройства 24-летнего полузащитника "Спартака" Александра Ташаева – возвращение в "Динамо".

Прошлым летом футболист перешел к красно-белым от бело-голубых за сумму отступных, которые были прописаны в контракте – 1,5 миллиона евро. В сезоне-2018/19 игрок провел 23 официальных матча во всех турнирах, голов не забивал.

Сейчас "Спартак" готов рассматривать варианты финансовых предложений по Ташаеву. В команде достаточно высокая конкуренция на его позицию – на месте фланговых атакующих хавбеков способны выйти Ломовицкий, Мельгарехо и возвращающийся из аренды в "Арсенале" Бакаев.

Вероятно, сумма трансфера составит около 2-3 миллионов евро. Аренда же, по всей видимости, станет рассматриваться ближе к середине июля, когда настанет экватор летней заявочной кампании.

При этом обратный выкуп Ташаева пока не одобрен главным тренером динамовцев Дмитрием Хохловым. (Сергей Егоров)

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