Фанат, зажегший файер на матче "Зенит" – ЦСКА, получил годовой запрет на посещение спортивных матчей

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение относительно фаната, зажегшего файер во время матча 28-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА​.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год.

​Суд установил, что болельщик на трибуне стадиона "Газпром Арена" создал угрозу собственной безопасности, а также безопасности, жизни, здоровью других зрителей матча.