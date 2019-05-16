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Фанат, зажегший файер на матче "Зенит" – ЦСКА, получил годовой запрет на посещение спортивных матчей

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение относительно фаната, зажегшего файер во время матча 28-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА​.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год.

​Суд установил, что болельщик на трибуне стадиона "Газпром Арена" создал угрозу собственной безопасности, а также безопасности, жизни, здоровью других зрителей матча.

Зенит - ЦСКА

 

Дополнительная информация

https://tass.ru/obschestvo/6436525

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