Пивоваров: «О каком давлении на Личку вы говорите? Мы поддерживаем Марцела, у него контракт»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб поддерживает главного тренера команды Марцела Личку.

«О каком давлении на Личку вы говорите? У Марцела контракт с «Динамо», мы его поддерживаем. Команда провела хорошую игру, и мы все были в раздевалке. Если есть какие-то слухи от журналистов, я не считаю это давлением», — сказал Пивоваров после победы москвичей над махачкалинским «Динамо» (4:0) в матче 20-го тура РПЛ.

Московское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Локомотивом».