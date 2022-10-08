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Судейство

8 октября, 15:25

«Факел» — «Зенит»: грубо ошибся ассистент судьи — в ворота гостей не назначен пенальти

Судья ошибся и не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Факелом»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Эпизод с фолом Деяна Ловрена.

На 39-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» грубо ошибся первый ассистент судьи Алексей Ширяев.

Он поторопился зафиксировать положение «вне игры» у нападающего воронежцев Георгия Гонгадзе. В результате главный арбитр Павел Кукуян, реагируя на сигнал помощника, остановил игру до того, как в штрафной сине-бело-голубых произошло единоборство Деяна Ловрена с форвардом, который упал в надежде на пенальти.

В момент передачи с половины поля «Факела» Гонгадзе действительно находился за линией офсайда. Но затем в долго летевший мяч сыграл головой один из защитников «Зенита». Сделал он это неудачно, потому что мяч снова полетел в направлении зенитовских ворот.

Офсайд Георгия Гонгадзе.
Офсайд Георгия Гонгадзе.
Офсайд Георгия Гонгадзе.
Офсайд Георгия Гонгадзе.

С одной стороны, действия защитника гостей можно считать неконтролируемой игрой в мяч. Тогда Гонгадзе в положении «вне игры».

С другой, мяч летел с большого расстояния долгое время — у зенитовского футболиста была возможность подстроиться под него и совершить правильное техническое действие.

Офсайд Георгия Гонгадзе.
Офсайд Георгия Гонгадзе.
Судья допустил ошибку и поторопился с фиксированием офсайда.
Судья допустил ошибку и поторопился с фиксированием офсайда.

В любом случае это вопрос трактовки. Потому Ширяеву не следовало торопиться с фиксированием офсайда. Ассистент должен был подождать развития атаки «Факела», а уже затем дать сигнал. Тогда у видеоассистентов появилась бы возможность оценить и правильность определения положения «вне игры», и понять, сфолил ли Ловрен на Гонгадзе.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Зенит
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Павел Кукуян
118
150
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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