«Факел» — «Зенит»: перекладина спасла воронежцев от автогола

Нападающий «Факела» Хызыр Аппаев едва не забил в свои ворота в матче 12-го тура РПЛ против «Зенита».

На 72-й минуте после подачи в штрафную воронежцев мяч попал в голову Аппаева, после чего отскочил в перекладину.

Счет остался прежним — 1:1.