Агент Барбоза считает, что Нино может стать одним из лидеров «Зенита»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о трансфере бразильского защитника «Флуминенсе» Нино в «Зенит».

«Нино — очень качественный, хороший игрок. Если он быстро адаптируется к российскому футболу, то принесет «Зениту» огромную пользу в борьбе за чемпионство. Думаю, он может стать одним из лидеров команды в будущем. Стоит отметить, что Нино был одним из лучших игроков в чемпионате Бразилии на своей позиции. В общем, Нино — отличное приобретение для «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

В минувшем сезоне 26-летний Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.