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Сегодня, 22:54

Агент Барбоза считает, что Нино может стать одним из лидеров «Зенита»

Алина Савинова
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Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о трансфере бразильского защитника «Флуминенсе» Нино в «Зенит».

«Нино — очень качественный, хороший игрок. Если он быстро адаптируется к российскому футболу, то принесет «Зениту» огромную пользу в борьбе за чемпионство. Думаю, он может стать одним из лидеров команды в будущем. Стоит отметить, что Нино был одним из лучших игроков в чемпионате Бразилии на своей позиции. В общем, Нино — отличное приобретение для «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

В минувшем сезоне 26-летний Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-barboza-nino-ochen-kachestvenny-j-igrok-on-by-l-odnim-iz-luchshih-v-brazilii/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Нино (Зенит)
Паулу Барбоза
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

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Виктор Александров

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