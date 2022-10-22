«Факел» — «Ростов»: Гонгадзе сравнял счет с пенальти на 90+7-й минуте встречи

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сравнял счет в матче 14-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:1.

На 90+7-й минуте Гонгадзе реализовал пенальти, назначенный после того, как защитник ростовчан Евгений Чернов сыграл рукой в своей штрафной.

Гонгадзе забил 4-й гол в сезоне-2022/23.