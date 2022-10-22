«Факел» — «Ростов»: Гонгадзе сравнял счет с пенальти на 90+7-й минуте встречи
Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сравнял счет в матче 14-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:1.
На 90+7-й минуте Гонгадзе реализовал пенальти, назначенный после того, как защитник ростовчан Евгений Чернов сыграл рукой в своей штрафной.
Гонгадзе забил 4-й гол в сезоне-2022/23.
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|
3
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|13
|8
|2
|3
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|26
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|4
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|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
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|24
|
6
|Сочи
|13
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|20
|
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|
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|5
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|
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|13
|6
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|18
|
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|3
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|2
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
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Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
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|И
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Локомотив
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|3
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|
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Торпедо М
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|2
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Олег Дмитриев
Факел
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