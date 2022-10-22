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«Факел» вырвал ничью у «Ростова» в добавленное время

Мария Гусева
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«Факел» ушел от поражения в матче с «Ростовом».
Фото ФК «Факел», Соцсети

«Ростов» на выезде сыграл вничью с «Факелом» в матче 14-го тура чемпионата России — 1:1.

Нападающий воронежского клуба Максим Максимов не смог реализовать пенальти на 31-й минуте встречи — его удар отразил голкипер гостей Сергей Песьяков.

Счет в игре открыл полузащитник «Ростова» Данил Глебов на 50-й минуте.

Окончательный счет в матче установил форвард «Факела» Георгий Гонгадзе, который на 90+7-й минуте реализовал пенальти и принес своей команде ничью.

«Факел» играл в меньшинстве с конца первого тайма. Полузащитник хозяев Олег Дмитриев получил прямую красную карточку и был удален с поля на 45-й минуте.

«Ростов» набрал 26 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 12 очками — на 13-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Ростов

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Динамо 0
1-й тайм

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27%

2.65

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25%

1.66

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20%

1.50
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Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

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ТБ 2.5

20%

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12%

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ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
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 - : -
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Урал – Кр. Советов
 - : -
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