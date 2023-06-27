Орлов заявил, что у Галактионова нет неприкасаемых игроков
Комментатор и журналист Геннадий Орлов высказал мнение о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе и главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове.
«Если Дзюба будет держать себя в спортивной форме, он будет играть так же хорошо. Все зависит лично от него. Играть в футбол он умеет, у него есть навыки. Артем очень сильно помог «Локомотиву». И Галактионов тоже. Чувствуется, что он держит руку на пульсе. У него нет неприкасаемых. Он настоящий тренер, хоть и молодой. Футболисты говорят про его изнурительные тренировки. Так это очень хорошо. У Лобановского были изнурительные тренировки. Хиддинк перед чемпионатом Европы провел сбор, и все плакали от нагрузок. А потом побежали, как кони и выиграли бронзу», — приводит слова Орлова Sport24.
34-летний Дзюба стал футболистом «Локомотива» в феврале 2023 года. В минувшем сезоне РПЛ форвард провел за железнодорожников 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
«Локомотив» по итогам сезона занял восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков.
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4
|Ростов
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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