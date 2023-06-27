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Орлов заявил, что у Галактионова нет неприкасаемых игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор и журналист Геннадий Орлов высказал мнение о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе и главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове.

«Если Дзюба будет держать себя в спортивной форме, он будет играть так же хорошо. Все зависит лично от него. Играть в футбол он умеет, у него есть навыки. Артем очень сильно помог «Локомотиву». И Галактионов тоже. Чувствуется, что он держит руку на пульсе. У него нет неприкасаемых. Он настоящий тренер, хоть и молодой. Футболисты говорят про его изнурительные тренировки. Так это очень хорошо. У Лобановского были изнурительные тренировки. Хиддинк перед чемпионатом Европы провел сбор, и все плакали от нагрузок. А потом побежали, как кони и выиграли бронзу», — приводит слова Орлова Sport24.

34-летний Дзюба стал футболистом «Локомотива» в феврале 2023 года. В минувшем сезоне РПЛ форвард провел за железнодорожников 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

«Локомотив» по итогам сезона занял восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-27-orlov-galaktionov-derzhit-ruku-na-pulse-u-nego-net-neprikasayemykh-on-nastoyashchiy-trener-khot-i-molodoy
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
Михаил Галактионов
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