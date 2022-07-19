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Сегодня, 14:01

«Факел» продал 9300 абонементов за первые три дня продаж

Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель отдела коммерции «Факела» Дарья Музалевская рассказала о ходе продаж абонементов на домашние матчи команды в сезоне-2022/23.

«Факел» вернулся в РПЛ по итогам прошлого сезона, команда принимает участие в премьер-лиге впервые спустя 22 года.

«У нас есть статистика, и она потрясает. Мы видим, что в первые часы реализации каждые несколько секунд происходила продажа — люди выбирали места на схеме стадиона, собирались нажать кнопку «оплатить», и в эту секунду данные посадочные места уходили кому-то другому. Довольно высокий темп продаж сохраняется и сегодня, болельщики завалили офис клуба звонками и письмами, люди заждались большого футбола», — приводит Sport24 слова Музалевской.

Первый домашний матч в сезоне «Факел» проведет 30 июля в рамках 3-го тура РПЛ. Команда из Воронежа примет на своем поле «Динамо», начало игры запланировано на 15.00 (мск).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-19-fakel-prodal-9300-abonementov-za-tri-dnya
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
3
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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Тимур Аюпов

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