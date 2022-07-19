«Факел» продал 9300 абонементов за первые три дня продаж

Руководитель отдела коммерции «Факела» Дарья Музалевская рассказала о ходе продаж абонементов на домашние матчи команды в сезоне-2022/23.

«Факел» вернулся в РПЛ по итогам прошлого сезона, команда принимает участие в премьер-лиге впервые спустя 22 года.

«У нас есть статистика, и она потрясает. Мы видим, что в первые часы реализации каждые несколько секунд происходила продажа — люди выбирали места на схеме стадиона, собирались нажать кнопку «оплатить», и в эту секунду данные посадочные места уходили кому-то другому. Довольно высокий темп продаж сохраняется и сегодня, болельщики завалили офис клуба звонками и письмами, люди заждались большого футбола», — приводит Sport24 слова Музалевской.

Первый домашний матч в сезоне «Факел» проведет 30 июля в рамках 3-го тура РПЛ. Команда из Воронежа примет на своем поле «Динамо», начало игры запланировано на 15.00 (мск).