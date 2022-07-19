Илья Глинников: «У Ярцева было добрейшее сердце. Спасибо большое ему за все, что он сделал»

Актер и болельщик «Спартака» Илья Глинников посетил церемонию прощания с бывшим главным тренером красно-белых и сборной России Георгием Ярцевым.

Ярцев умер в пятницу, 15 июля, в возрасте 74 лет.

«У Георгия Александровича добрейшее сердце, пронзительное слово и взгляд. Он неоднократно присутствовал на благотворительных играх, благотворительных акция, где мы выступали. Как говорится: «узнаешь по плодам». Плоды Георгия Александровича мы все знаем. Не имеет смысла их перечислять, так как мы здесь останемся на час, а то и больше. Надо ценить и беречь, слова и бытие таких людей. Уходят глыбы, легенды. Надо слышать и ценить их здесь и сейчас. Спасибо большое ему за все, что он сделал», — сказал Глинников корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ярцев в разные годы был главным тренером московских «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». Со «Спартаком» в 1996 году он выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России по футболу.