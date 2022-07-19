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Сегодня, 14:14

Вендел продлит контракт с «Зенитом» до 2027 года

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел продлит контракт с «Зенитом» до 2027 года, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предложил 24-летнему бразильцу увеличить зарплату, на что футболист ответил согласием.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Венделом интересуется бразильский «Фламенго».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vendel-prodlit-kontrakt-s-zenitom-do-2027-goda/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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