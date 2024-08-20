В «Локомотиве» назвали сумму отступных за полузащитника Батракова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о стоимости полузащитника Алексея Батракова для российских клубов.

— Не повторится ли с Батраковым ситуация, что была с Глушенковым? Есть ли у него отступные для российских клубов?

— Предусмотрен более серьезный выкупной контракт с Алексеем. 640 миллионов рублей, наверное, не три копейки. Мы тоже учимся, мы проводим работу.

В сезоне-2024/25 Батраков провел за «Локомотив» 7 игр, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.