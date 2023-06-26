ЦСКА и «Локомотив» претендуют на полузащитника «Пари НН» Майга

ЦСКА и «Локомотив» интересуются хавбеком «Пари НН» Мамаду Майга, сообщает AfricaFoot.

По информации источника, Майга также входит в сферу интересов нескольких зарубежных клубов.

28-летний Майга выступает за «Пари НН» с лета 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.

В сезоне-2022/23 он провел 22 матча в РПЛ и забил 1 гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 900 тысяч евро.