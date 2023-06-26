ЦСКА и «Локомотив» претендуют на полузащитника «Пари НН» Майга
ЦСКА и «Локомотив» интересуются хавбеком «Пари НН» Мамаду Майга, сообщает AfricaFoot.
По информации источника, Майга также входит в сферу интересов нескольких зарубежных клубов.
28-летний Майга выступает за «Пари НН» с лета 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.
В сезоне-2022/23 он провел 22 матча в РПЛ и забил 1 гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 900 тысяч евро.
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Ахмат – Кр. Советов
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