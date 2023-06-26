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Сегодня, 21:50

Агент Комличенко отказался комментировать информацию о предложениях по футболисту

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев прокомментировал слухи о том, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко находится в шорт-листе московского «Локомотива».

«У Николая сейчас контракт с «Ростовом. Николай на сборах, готовится к сезону. У Николая все в порядке со здоровьем. Были ли какие-то предложения по Комличенко? Это без комментариев», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Комличенко провел 33 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего форварда в 5 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-komlichenko-obrashhalsya-li-lokomotiv-u-nikolaya-kontrakt-s-rostovom/
Николай Комличенко
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