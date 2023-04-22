«Факел» — «Оренбург»: прямая трансляция матча РПЛ

22 апреля «Факел» в Воронеже примет «Оренбург» в матче 24-го тура чемпионата России. Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов, начало -в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию встречи «Факел» — «Оренбург». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Она стартует в 16.25.

«Факел» с 18 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» — 8-й с 33 баллами.

28 октября 2022-го «Оренбург» победил «Факел» (4:1) в 15-м туре чемпионата России.