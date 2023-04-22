Агент Джорджевича: «Через месяц будет известно, продлит ли «Сочи» соглашение»

Футбольный агент Игорь Глушевич рассказал о будущем своего клиента, черногорского нападающего «Сочи» Луки Джорджевича.

«Через месяц будет известно, продлит ли «Сочи» соглашение с Джорджевичем или нет. Это зависит не только от нас, но и от результатов команды и выступления отдельных игроков. Также все зависит от финансовой части, которую клуб может себе позволить на данный момент», — приводит слова Глушевича Sport24.

28-летний Джорджевич выступает за «Сочи» с сентября 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2023 года. Всего за «Сочи» он провел 14 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.