«Факел» — «Оренбург»: Гонгадзе забил пенальти и сравнял счет

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе забил пенальти на 32-й минуте матча с «Оренбургом» в 24-м туре РПЛ — 1:1.

Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев назначил 11-метровый после того, как защитник гостей Матиас Перес ногой попал в голову Гонгадзе. ВАР проверил момент и подтвердил решение Шафеева.