«Факел» — «Оренбург»: Гонгадзе забил пенальти и сравнял счет
Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе забил пенальти на 32-й минуте матча с «Оренбургом» в 24-м туре РПЛ — 1:1.
Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев назначил 11-метровый после того, как защитник гостей Матиас Перес ногой попал в голову Гонгадзе. ВАР проверил момент и подтвердил решение Шафеева.
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|9
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|18
|
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|24
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|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
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|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
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|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
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|
ЦСКА – Локомотив
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|
Спартак – Краснодар
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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