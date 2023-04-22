«Факел» — «Оренбург»: молодой судья правильно определил симуляцию Аппаева

На 3-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Факел» — «Оренбург» 30-летний арбитр Рафаэль Шафеев занял правильную позицию, сместившись вправо, и верно оценил действия Хызыра Аппаева, который попытался обмануть судью.

«Факел» — «Оренбург».

«Факел» — «Оренбург».

Воронежский нападающий симулировал фол со стороны Матиаса Переса, что заметил рефери. Помощь видеоассистентов ему не понадобилась.

«Факел» — «Оренбург».