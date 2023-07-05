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Сегодня, 18:04

Кофрие прокомментировал переход из «Спартака» в «Клермон»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Максимилиано Кофрие.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о подписании контракта с «Клермоном».

«Для меня большая честь на постоянной основе стать частью «Клермона». Когда я приехал, меня очень хорошо приняли болельщики, игроки, персонал. С учетом того невероятного сезона, который мы провели, это еще больше усилило мое желание остаться.

Я действительно чувствовал, что все хотят, чтобы я остался. Для игрока важно хорошо чувствовать себя в клубе. Это дает мне дополнительную мотивацию, чтобы помочь команде и клубу достичь своих целей в следующем сезоне», — цитирует Кофрие официальный сайт французского клуба.

Французский клуб арендовал 26-летнего защитника летом прошлого года. 27 июня «Спартак» объявил, что «Клермон» выкупил защитника. 5 июля «Клермон» подтвердил переход бельгийца.

Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
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