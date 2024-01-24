«Факел» победил молодежную сборную Южной Кореи в товарищеском матче

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«Факел» обыграл молодежную сборную Южной Кореи в товарищеской встрече — 2:1. Матч проходил в Турции, где российский клуб проходит тренировочный сбор.

У воронежцев голы забивали Абдулла Багамаев и новичок клуба защитник Райан Сенхаджи. У южнокорейской сборной отметился Го Джэ-хен.

24 января «Факел» проведет товарищеский матч со словенский клубом «Копер». Начало — в 16.30 мск.