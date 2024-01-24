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Сегодня, 13:26

«Факел» победил молодежную сборную Южной Кореи в товарищеском матче

Руслан Минаев
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«Факел» обыграл молодежную сборную Южной Кореи в товарищеской встрече — 2:1. Матч проходил в Турции, где российский клуб проходит тренировочный сбор.

У воронежцев голы забивали Абдулла Багамаев и новичок клуба защитник Райан Сенхаджи. У южнокорейской сборной отметился Го Джэ-хен.

24 января «Факел» проведет товарищеский матч со словенский клубом «Копер». Начало — в 16.30 мск.

ФК Факел (Воронеж)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Спартак

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