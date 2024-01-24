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Сегодня, 13:17

Дьяков назвал позицию, которая нуждается в усилении в «Спартаке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением, какую позицию нужно усилить «Спартаку».

«Им очевидно нужен нападающий, потому что, когда там были распри между Соболевым и Абаскалем, у них не было нападающего и играл Миша Игнатов или Промес. «Спартак» много в этих играх атаковал с флангов и подавал, это не футбол Игнатова и Промеса. Я думаю, что нужен форвард, который будет либо основным, либо игроком ротации под Соболева. Фланг обороны тоже можно усилить, Рябчук не особо меня впечатлил, и за такую сумму он не соответствует уровню «Спартака», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занимает пятое место в чемпионате России, набрав 30 очков. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков после 18 туров.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Виталий Дьяков
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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