«Урал» объявил о расторжении контракта с Цулукидзе

Полузащитник «Урала» Лука Цулукидзе покинул клуб, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Контракт с 19-летним грузином расторгнут по обоюдному согласию сторон. Соглашение было рассчитано до лета 2026 года.

Цулукидзе выступал за «Урал» с февраля 2022 года, но провел за основную команду только один матч. Он дважды уходил в аренду в грузинские «Сабуртало» и «Динамо» Тбилиси.