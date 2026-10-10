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Факел — Локомотив: счет и результат матча 10 тура РПЛ 10 октября 2026

«Локомотив» в Воронеже разгромил «Факел», Комличенко оформил дубль с передач Бакаева

Игнат Заздравин
Корреспондент
Николай Комличенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» на выезде одержал разгромную победу над «Факелом» в матче 10-го тура РПЛ — 5:0.

Дубль у гостей оформил Николай Комличенко (32-я и 74-я минуты). Оба раза ему ассистировал Зелимхан Бакаев. Еще по голу забили Николай Титков (25-я), Сесар Монтес (49-я) и Егор Погостнов (64-я). В активе Сергея Пиняева две результативные передачи.

«Локомотив» набрал 10 очков и поднялся на 12-е место в РПЛ. «Факел» (3 очка) до 10 матчей продлил серию без побед в РПЛ и идет последним в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» в Москве примет «Краснодар», а «Факел» в Самаре встретится с «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 17 октября.

Николай Комличенко.Лучший матч «Локомотива» в сезоне. С Комличенко и яркими Пиняевым и Бакаевым это совсем другая команда
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 15:15. Факел (Воронеж)
Факел
0:5
Локомотив

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Зелимхан Бакаев
Николай Комличенко
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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«Факел» — «Локомотив»: Комличенко сделал дубль

РПЛ, расписание и результаты 10-го тура: «Крылья Советов» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
10
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
11
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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