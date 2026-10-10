«Локомотив» в Воронеже разгромил «Факел», Комличенко оформил дубль с передач Бакаева

«Локомотив» на выезде одержал разгромную победу над «Факелом» в матче 10-го тура РПЛ — 5:0.

Дубль у гостей оформил Николай Комличенко (32-я и 74-я минуты). Оба раза ему ассистировал Зелимхан Бакаев. Еще по голу забили Николай Титков (25-я), Сесар Монтес (49-я) и Егор Погостнов (64-я). В активе Сергея Пиняева две результативные передачи.

«Локомотив» набрал 10 очков и поднялся на 12-е место в РПЛ. «Факел» (3 очка) до 10 матчей продлил серию без побед в РПЛ и идет последним в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» в Москве примет «Краснодар», а «Факел» в Самаре встретится с «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 17 октября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 15:15. Факел (Воронеж)

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