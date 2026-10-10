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«Факел» повторил антирекордную серию без побед в истории чемпионата России

Главный тренер «Факела» Олег Василенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» в домашнем матче 10-го тура РПЛ проиграл «Локомотиву» со счетом 0:5.

Как информирует Opta, воронежская команда повторила антирекордную серию без побед в истории чемпионата России — 28 игр. Такая же серия была у «Шинника» в 2006-2008 годах.

Последняя победа «Факела» в РПЛ была в октябре 2024 года над «Ахматом» (3:2). По итогам сезона-2024/25 воронежцы с 18 очками заняли последнее, 16-е место в турнирной таблице и вылетели в Первую лигу.

В этом сезоне «Факел» набрал 3 очка в 10 турах и занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ.

&laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.«Локомотив» разгромил «Факел» в Воронеже: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 15:15. Факел (Воронеж)
Факел
0:5
Локомотив

Источник: Opta
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
10
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
11
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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