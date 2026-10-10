«Факел» повторил антирекордную серию без побед в истории чемпионата России

«Факел» в домашнем матче 10-го тура РПЛ проиграл «Локомотиву» со счетом 0:5.

Как информирует Opta, воронежская команда повторила антирекордную серию без побед в истории чемпионата России — 28 игр. Такая же серия была у «Шинника» в 2006-2008 годах.

Последняя победа «Факела» в РПЛ была в октябре 2024 года над «Ахматом» (3:2). По итогам сезона-2024/25 воронежцы с 18 очками заняли последнее, 16-е место в турнирной таблице и вылетели в Первую лигу.

В этом сезоне «Факел» набрал 3 очка в 10 турах и занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ.