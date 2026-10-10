«Крылья Советов» — «Спартак»: Литвинов, Барко и Угальде сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» в 10-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Самаре. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Чернов, Божин, Рассказов, Костанца, Горшков, Витюгов, Салтыков, Крамарич, Рахманович.

Запасные: Фролов, Лепский, Ороз, Фернандес, Галдамес, Столбов, Баньяц, Ахметов, Шитов, Макаров, Марин, Мукаилов.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Бабич, Ву, Жедсон, Умяров, Литвинов, Маркиньос, Барко, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Дмитриев, Денисов, Парада, Саусь, Массалыга, Пруцев, Даку, Сорокин, Полех.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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