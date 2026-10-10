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10 октября, 17:05

«Локомотив» разгромил «Факел» в Воронеже: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 10-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
10 октября, 17:10

В субботу, 10 октября, «Факел» крупно проиграл «Локомотиву» в матче 10-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 15:15. Факел (Воронеж)
Факел
0:5
Локомотив

10 октября, 17:07

Матч окончен

90+2. Все, «Локомотив» громит «Факел» 5:0 в гостях и покидает зону стыковых матчей. А воронежцы все глубже оседают на дне турнирной таблицы.

10 октября, 17:05

90+1. Пуси попробовал пробить слета, но мяч неудачно лег на ногу и полетел мимо цели.

10 октября, 17:04

90-я минута. Добавленное время пошло, всего две минуты компенсировал арбитр.

10 октября, 17:02

88-я минута. Кокшаров пытался зацепиться за мяч в штрафной, но упустил мяч за лицевую.

10 октября, 17:01

87-я минута. Еще одна дальняя попытка от Еремеева — немного неточно.

10 октября, 16:59

85-я минута. Две замены у гостей. Щетинин и Коваленко вместо Руденко и Бабкина.

10 октября, 16:57

83-я минута. Успокоилась игра в концовке. «Локомотив» насытился, «Факел» смирился.

10 октября, 16:56

82-я минута. Комличенко выскакивал из-за спин защитников, но вратарь его опережает.

10 октября, 16:55

80-я минута. Пауза в игре — Монтес лежит в штрафной на газоне, есть какое-то повреждение, похоже.

10 октября, 16:53

78-я минута. Руденко мог выскочить один на один, но там был зафиксирован офсайд.

10 октября, 16:52

77-я минута. Магомедов со входа в штрафную с левой исполнял в дальнюю девятку, но немного не попал.

10 октября, 16:51

76-я минута. Уже доигрывать можно, по сути. Но команды продолжают искать варианты в атаке. И «Факел», и ненасытнй «Локомотив».

10 октября, 16:49

«Локомотив» забивает пятый гол

74-я минута. ГОООЛ! Быстрый контрвыпад «Локо» правым флангом, Бакаев вырезал передачу во вратарскую, а Комличенко беспрепятственно в касание ногой переправляет мяч в сетку.

10 октября, 16:48

73-я минута. Якимов стреляет из-за штрафной — Митрюшкин отбивает. Только на такие попытки и остается рассчитывать воронежцам.

10 октября, 16:46

71-я минута. «Факел» сейчас перевел игру на половину поля соперника, но ничего острого у ворот Митрюшкина не возникает.

10 октября, 16:45

70-я минута. Монтес не пускает в штрафную прорывавшегося по флангу Пуси, выбивая у него мяч из-под ног.

10 октября, 16:43

68-я минута. Сразу три замены у «Факела». Турищев, Багамаев и Сутормин уходят, вместо них — Альшин, Пуси и Нетфуллин.

10 октября, 16:42

67-я минута. «Локомотив» сейчас больше владеет мячом, воронежцы пытаются прессинговать, но уже не особо на что-то надеясь.

10 октября, 16:41

66-я минута. Багамаев закидывал мяч в штрафную, но он пролетает мимо всех и уходит за лицевую.

10 октября, 16:39

«Локомотив» забивает четвертый гол

64-я минута. ГОООЛ! Пиняев мягко забросил мяч во вратарскую, Погостнов легко выпрыгнул выше всех и головой перекинул мяч в створ ворот.

10 октября, 16:38

63-я минута. Пиняев получил мяч в штрафной, подработал его и пробил, но Якимов подставил ногу.

10 октября, 16:38

62-я минута. Замена у «Локомотива». Фассон выходит вместо Годяева.

10 октября, 16:37

61-я минута. Сутормин подавал с левого фланга в штрафную — Митрюшкин выходит и выбивает мяч руками.

10 октября, 16:36

60-я минута. Сутолока у ворот «Локомотива» заканчивается очередным угловым — защитники подсуетились и выбили мяч.

10 октября, 16:34

58-я минута. Сутормин из-за штрафной закручивал в дальний угол, но мяч снова повстречал на пути защитника.

10 октября, 16:32

56-я минута. Магомедов лупит с края штрафной — Монтес снова подставляется удачно.

10 октября, 16:31

55-я минута. Турищев с дистанции пальнул — мимо ворот. Воронежцы показывают, что был рикошет, и должен быть угловой.

10 октября, 16:30

54-я минута. Как же не везет «Факелу»! Митрюшкин с края вратарской бил, Митрюшкин отразил, а Кокшаров не успел добить. Но там офсайд был, оказывается.

10 октября, 16:28

52-я минута. Бакаев подтолкнул Журавлева в борьбе на бровке. Но тут без карточки, конечно, обойдется.

10 октября, 16:27

51-я минута. Дальний удар Кокшарова принимает на себя Монтес.

10 октября, 16:25

«Локомотив» забивает третий гол

49-я минута. ГОООЛ! Монтес выиграл позицию при подаче углового и переправил мяч в сетку — 3:0 в пользу гостей.

10 октября, 16:24

48-я минута. Пиняев лупит из-за штрафной, и Доровских с трудом дотягивается до мяча!

10 октября, 16:23

47-я минута. Комличенко открывался под заброс в штрафную, но чуть поспешил и попал в офсайд.

10 октября, 16:21

Второй тайм

46-я минута. Продолжается матч, теперь «Локомотив» начинает с центра поля. Смотрим дальше. У «Факела» Кокшаров вышел вместо Ковалева.

10 октября, 16:04

Перерыв

45+4. Все, «Локомотив» выигрывает 2:0 в Воронеже после первого тайма, хотя «Факел» выглядел интереснее и активнее.

10 октября, 16:03

45+2. «Локомотив» штрафной под конец заработал, но с подачей защитники «Факела» легко справились.

10 октября, 16:02

45-я минута. Всего одну минуту арбитр добавил к первому тайму.

10 октября, 16:01

44-я минута. Ненахов подал на ближнюю штангу с правого фланга, Комличенко головой скинул дальше вдоль ворот, и Пиняев не успевает на дальней замнкнуть в пустой угол!

10 октября, 16:00

43-я минута. Клейтон опасно выпрыгивал за верховым мячом и чуть было не приземлился на плечи Руденко.

10 октября, 15:58

41-я минута. Сутормин с левого фланга подавал в штрафную, но Годяев выбивает мяч.

10 октября, 15:57

40-я минута. «Факел» по-прежнему наседает и держит мяч на половине поля. «Локомотив» действует вторым номером, выжидая момент для контратаки.

10 октября, 15:55

38-я минута. Пиняев после перехвата партнеров убегал в контратаку, но Тодорович в крутом подкате помешал его планам.

10 октября, 15:54

37-я минута. Погостнов в жестком подкате свалил Сутормина в паре метров от угла штрафной. Стандарт для «Факела». И желтая карточка нарушителю.

10 октября, 15:53

36-я минута. Габараев вывел на ударную позицию Турищева, тот оценил ситуацию и перекинул мяч через выскочившего из ворот Митрюшкина, но чуть перестарался — мяч перелетел и перекладину тоже.

10 октября, 15:52

35-я минута. И после второго гола «Факел» как-то поник. 0:2 отыграть уже, конечно, сложнее.

10 октября, 15:50

33-я минута. Удивительное дело — два полумомента у «Локомотива», и 2:0. «Факел» даже как-то жалко в этой ситуации.

10 октября, 15:49

«Локомотив» забивает второй гол

32-я минута. ГОООЛ! Комличенко выиграл борьбу на ближней штанге и головой пробил мимо вратаря после подачи Бакаева.

10 октября, 15:48

31-я минута. Багамаев завершал быструю атаку воронежцев, но он уже падал, и удар получился неакцентированным и в руки голкиперу.

10 октября, 15:47

30-я минута. Угловой хозяева снова заработали, но выносят опять защитники «Локомотива» мяч.

10 октября, 15:45

28-я минута. «Факел» продолжает идти вперед — как будто ничего не изменилось. Но гол точно не вытекал из логики игры.

10 октября, 15:44

27-я минута. Годяев желтую карточку получил за снос Ковалева.

10 октября, 15:42

«Локомотив» вышел вперед

25-я минута. ГОООЛ! Отбивает Доровских удар Титкова, но Пиняев с подхвата мягко подал, и Титков головой со второй попытки пробивает вратаря.

10 октября, 15:41

24-я минута. «Локомотив» попытался убежать в быструю атаку, но Руденко в офсайд забрался.

10 октября, 15:40

23-я минута. У Митрюшкина есть какая-то проблема. Но вроде бы замена не нужна. И медиков тоже нет на поле.

10 октября, 15:39

22-я минута. И еще одна быстрая атака «Факела» получилась, но удар Ковалева с края вратарской «погасил» подставившийся защитник.

10 октября, 15:38

21-я минута. Турищев издалека решил пробить, и голкипер в прыжке парирует мяч в углу.

10 октября, 15:37

20-я минута. Никак не удается «Локомотиву» не то чтобы завладеть инициативой, а даже хотя бы выравнять игру.

10 октября, 15:36

19-я минута. Сутормин ускорялся по левому флангу, но успевший вернуться в оборону Бабкин не позволил ему подать.

10 октября, 15:35

18-я минута. Ковалев удрал по правому флангу и подал в штрафную, где Митрюшкин кулаками выбил мяч.

10 октября, 15:34

17-я минута. «Факел» с перевесом играет — и во владении, и территориально. «Локомотив» действует на контратаках.

10 октября, 15:32

15-я минута. Забивает «Факел»! Но гол будет отменен из-за офсайда. После очередного углового Багамаев с разворота пробил в перекладину, а Клейтон добил. Но в момент удара он был в положении вне игры.

10 октября, 15:31

14-я минута. Неплохая подача с углового получилась, но акцентированного удара не получилось у воронежцев.

10 октября, 15:29

13-я минута. Тодорович открывался во вратарской под прострел с фланга, но защитники его опередили. Угловой будет.

10 октября, 15:28

12-я минута. Длинная диагональ в штрафную на Сутормина не прошла — Ненахов прочитал эту передачу и успел сыграть на перехвате.

10 октября, 15:27

11-я минута. Багамаев с Бакаевым схлестнулись на бровке в борьбе — Зелимхану досталось по ноге.

10 октября, 15:25

9-я минута. Багамаев приложился из-за штрафной, но попал в защитника.

10 октября, 15:24

8-я минута. Вот только теперь забрали мяч гости и комбинируют поближе к чужой штрафной. Но пока обострить у «Локомотива» не получается.

10 октября, 15:22

6-я минута. Угловой воронежцы подали, но защита «Локо» надежно отработала и выбила мяч.

10 октября, 15:21

5-я минута. Давит «Факел» на первых минутах, гости вынуждены обороняться большими силами.

10 октября, 15:20

4-я минута. Ковалев открылся под пас на правом фланге и прострелил в штрафную, но боковой арбитр уже поднял флаг — офсайд.

10 октября, 15:18

2-я минута. Хозяева бодренько начинают, почти все время пока мяч у них и на половине поля «Локомотива» вдобавок.

10 октября, 15:17

Первый тайм

1-я минута. Погнали! «Факел» начал с центра поля. Воронежцы сегодня сине-белые, а «Локомотив» — в зелёно-красно-белой.

10 октября, 14:09

Состав «Локомотива»

«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Погостнов, Бабкин, Бакаев, Титков, Годяев, Пиняев, Руденко, Комличенко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Фассон, Ньямси, Джикия, Чевардин, Коваленко, Еремеев, Щетинин, Раков, Голубев, Мялковский.

10 октября, 14:08

Состав «Факела»

«Факел»: Доровских, Габараев, Клейтон, Журавлев, Тодорович, Багамаев, Сутормин, Ковалев, Якимов, Магомедов, Турищев.

Запасные: Фролкин, Обухов, Эль-Мхассани, Магкеев, Альшин, Нетфуллин, Гнапи, Пуси, Паткович, Кокшаров.

10 октября, 09:25

«Факел» — «Локомотив»: кто не сыграет

В составе «Факела» в предстоящем матче не сыграет дисквалифицированный Матвей Бардачев. Кроме того, в составе отсутствует травмированный Станислав Магкеев.

У «Локомотива» две потери из-за травм — участие в игре не примут Жерзино Ньямси и Георгий Джикия.

10 октября, 09:15

«Факел» — «Локомотив»: личные встречи

В новейшей истории противостояния, когда «Факел» после долгого перерыва вернулся в элитный дивизион российского футбола, команды провели 12 матчей. В шести случаях победил «Локомотив», три раза выигрывал «Факел» и еще три встречи завершились вничью. При этом в пяти последних очных матчах побеждал только «Локомотив».

10 октября, 09:05

Где смотреть трансляцию матча «Факел» — «Локомотив»

В прямом эфире матч «Факел» — «Локомотив» покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 15.10. «Спорт-Экспресс» проведет текстовую трансляцию.

10 октября, 08:55

Дата, место и время начала матча «Факел» — «Локомотив»

Матч «Факел» — «Локомотив» состоится в субботу, 10 октября, в Воронеже, на стадионе «Факел». Начало игры — в 15.15.

10 октября, 08:45

В субботу, 10 октября, в Воронеже состоится матч между «Факелом» и «Локомотивом». Игра пройдет на стадионе «Факел» и начнется в 15.15 по московскому времени.

Для главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова этот матч может стать определяющим и повлиять на его возможную отставку. Пока «Локомотив» занимает 14-е место с 7 очками, а «Факел» находится на последней строчке с тремя очками. У воронежцев в текущем чемпионате нет ни одной победы.

В последнем туре перед длительным перерывом на матчи сборных «Локомотив» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а «Факел» в гостях в упорной борьбе уступил московскому «Спартаку» (0:1).

Главным арбитром матча назначен Андрей Прокопов. А за VAR будут отвечать Павел Шадыханов и Сергей Иванов. «СЭ» будет подробно следить за матчем «Факел» — «Локомотив» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
2
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
3
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
4
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
5
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика 0 : 0
11.10 16:30 ЦСКА – Родина 3 : 0
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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