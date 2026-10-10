«Локомотив» разгромил «Факел» в Воронеже: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 10 октября, в Воронеже состоится матч между «Факелом» и «Локомотивом». Игра пройдет на стадионе «Факел» и начнется в 15.15 по московскому времени.

Для главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова этот матч может стать определяющим и повлиять на его возможную отставку. Пока «Локомотив» занимает 14-е место с 7 очками, а «Факел» находится на последней строчке с тремя очками. У воронежцев в текущем чемпионате нет ни одной победы.

В последнем туре перед длительным перерывом на матчи сборных «Локомотив» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а «Факел» в гостях в упорной борьбе уступил московскому «Спартаку» (0:1).

Главным арбитром матча назначен Андрей Прокопов. А за VAR будут отвечать Павел Шадыханов и Сергей Иванов. «СЭ» будет подробно следить за матчем «Факел» — «Локомотив» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!