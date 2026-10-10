Live
10 октября, 17:05
«Локомотив» разгромил «Факел» в Воронеже: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 10-го тура чемпионата России.
В субботу, 10 октября, «Факел» крупно проиграл «Локомотиву» в матче 10-го тура РПЛ.
Матч окончен
90+2. Все, «Локомотив» громит «Факел» 5:0 в гостях и покидает зону стыковых матчей. А воронежцы все глубже оседают на дне турнирной таблицы.
90+1. Пуси попробовал пробить слета, но мяч неудачно лег на ногу и полетел мимо цели.
88-я минута. Кокшаров пытался зацепиться за мяч в штрафной, но упустил мяч за лицевую.
83-я минута. Успокоилась игра в концовке. «Локомотив» насытился, «Факел» смирился.
82-я минута. Комличенко выскакивал из-за спин защитников, но вратарь его опережает.
80-я минута. Пауза в игре — Монтес лежит в штрафной на газоне, есть какое-то повреждение, похоже.
77-я минута. Магомедов со входа в штрафную с левой исполнял в дальнюю девятку, но немного не попал.
76-я минута. Уже доигрывать можно, по сути. Но команды продолжают искать варианты в атаке. И «Факел», и ненасытнй «Локомотив».
«Локомотив» забивает пятый гол
74-я минута. ГОООЛ! Быстрый контрвыпад «Локо» правым флангом, Бакаев вырезал передачу во вратарскую, а Комличенко беспрепятственно в касание ногой переправляет мяч в сетку.
73-я минута. Якимов стреляет из-за штрафной — Митрюшкин отбивает. Только на такие попытки и остается рассчитывать воронежцам.
71-я минута. «Факел» сейчас перевел игру на половину поля соперника, но ничего острого у ворот Митрюшкина не возникает.
70-я минута. Монтес не пускает в штрафную прорывавшегося по флангу Пуси, выбивая у него мяч из-под ног.
68-я минута. Сразу три замены у «Факела». Турищев, Багамаев и Сутормин уходят, вместо них — Альшин, Пуси и Нетфуллин.
67-я минута. «Локомотив» сейчас больше владеет мячом, воронежцы пытаются прессинговать, но уже не особо на что-то надеясь.
66-я минута. Багамаев закидывал мяч в штрафную, но он пролетает мимо всех и уходит за лицевую.
«Локомотив» забивает четвертый гол
64-я минута. ГОООЛ! Пиняев мягко забросил мяч во вратарскую, Погостнов легко выпрыгнул выше всех и головой перекинул мяч в створ ворот.
63-я минута. Пиняев получил мяч в штрафной, подработал его и пробил, но Якимов подставил ногу.
61-я минута. Сутормин подавал с левого фланга в штрафную — Митрюшкин выходит и выбивает мяч руками.
60-я минута. Сутолока у ворот «Локомотива» заканчивается очередным угловым — защитники подсуетились и выбили мяч.
58-я минута. Сутормин из-за штрафной закручивал в дальний угол, но мяч снова повстречал на пути защитника.
55-я минута. Турищев с дистанции пальнул — мимо ворот. Воронежцы показывают, что был рикошет, и должен быть угловой.
54-я минута. Как же не везет «Факелу»! Митрюшкин с края вратарской бил, Митрюшкин отразил, а Кокшаров не успел добить. Но там офсайд был, оказывается.
52-я минута. Бакаев подтолкнул Журавлева в борьбе на бровке. Но тут без карточки, конечно, обойдется.
«Локомотив» забивает третий гол
49-я минута. ГОООЛ! Монтес выиграл позицию при подаче углового и переправил мяч в сетку — 3:0 в пользу гостей.
48-я минута. Пиняев лупит из-за штрафной, и Доровских с трудом дотягивается до мяча!
47-я минута. Комличенко открывался под заброс в штрафную, но чуть поспешил и попал в офсайд.
Второй тайм
46-я минута. Продолжается матч, теперь «Локомотив» начинает с центра поля. Смотрим дальше. У «Факела» Кокшаров вышел вместо Ковалева.
Перерыв
45+4. Все, «Локомотив» выигрывает 2:0 в Воронеже после первого тайма, хотя «Факел» выглядел интереснее и активнее.
45+2. «Локомотив» штрафной под конец заработал, но с подачей защитники «Факела» легко справились.
44-я минута. Ненахов подал на ближнюю штангу с правого фланга, Комличенко головой скинул дальше вдоль ворот, и Пиняев не успевает на дальней замнкнуть в пустой угол!
43-я минута. Клейтон опасно выпрыгивал за верховым мячом и чуть было не приземлился на плечи Руденко.
40-я минута. «Факел» по-прежнему наседает и держит мяч на половине поля. «Локомотив» действует вторым номером, выжидая момент для контратаки.
38-я минута. Пиняев после перехвата партнеров убегал в контратаку, но Тодорович в крутом подкате помешал его планам.
37-я минута. Погостнов в жестком подкате свалил Сутормина в паре метров от угла штрафной. Стандарт для «Факела». И желтая карточка нарушителю.
36-я минута. Габараев вывел на ударную позицию Турищева, тот оценил ситуацию и перекинул мяч через выскочившего из ворот Митрюшкина, но чуть перестарался — мяч перелетел и перекладину тоже.
35-я минута. И после второго гола «Факел» как-то поник. 0:2 отыграть уже, конечно, сложнее.
33-я минута. Удивительное дело — два полумомента у «Локомотива», и 2:0. «Факел» даже как-то жалко в этой ситуации.
«Локомотив» забивает второй гол
32-я минута. ГОООЛ! Комличенко выиграл борьбу на ближней штанге и головой пробил мимо вратаря после подачи Бакаева.
31-я минута. Багамаев завершал быструю атаку воронежцев, но он уже падал, и удар получился неакцентированным и в руки голкиперу.
30-я минута. Угловой хозяева снова заработали, но выносят опять защитники «Локомотива» мяч.
28-я минута. «Факел» продолжает идти вперед — как будто ничего не изменилось. Но гол точно не вытекал из логики игры.
«Локомотив» вышел вперед
25-я минута. ГОООЛ! Отбивает Доровских удар Титкова, но Пиняев с подхвата мягко подал, и Титков головой со второй попытки пробивает вратаря.
24-я минута. «Локомотив» попытался убежать в быструю атаку, но Руденко в офсайд забрался.
23-я минута. У Митрюшкина есть какая-то проблема. Но вроде бы замена не нужна. И медиков тоже нет на поле.
22-я минута. И еще одна быстрая атака «Факела» получилась, но удар Ковалева с края вратарской «погасил» подставившийся защитник.
21-я минута. Турищев издалека решил пробить, и голкипер в прыжке парирует мяч в углу.
20-я минута. Никак не удается «Локомотиву» не то чтобы завладеть инициативой, а даже хотя бы выравнять игру.
19-я минута. Сутормин ускорялся по левому флангу, но успевший вернуться в оборону Бабкин не позволил ему подать.
18-я минута. Ковалев удрал по правому флангу и подал в штрафную, где Митрюшкин кулаками выбил мяч.
17-я минута. «Факел» с перевесом играет — и во владении, и территориально. «Локомотив» действует на контратаках.
15-я минута. Забивает «Факел»! Но гол будет отменен из-за офсайда. После очередного углового Багамаев с разворота пробил в перекладину, а Клейтон добил. Но в момент удара он был в положении вне игры.
14-я минута. Неплохая подача с углового получилась, но акцентированного удара не получилось у воронежцев.
13-я минута. Тодорович открывался во вратарской под прострел с фланга, но защитники его опередили. Угловой будет.
12-я минута. Длинная диагональ в штрафную на Сутормина не прошла — Ненахов прочитал эту передачу и успел сыграть на перехвате.
11-я минута. Багамаев с Бакаевым схлестнулись на бровке в борьбе — Зелимхану досталось по ноге.
8-я минута. Вот только теперь забрали мяч гости и комбинируют поближе к чужой штрафной. Но пока обострить у «Локомотива» не получается.
6-я минута. Угловой воронежцы подали, но защита «Локо» надежно отработала и выбила мяч.
5-я минута. Давит «Факел» на первых минутах, гости вынуждены обороняться большими силами.
4-я минута. Ковалев открылся под пас на правом фланге и прострелил в штрафную, но боковой арбитр уже поднял флаг — офсайд.
2-я минута. Хозяева бодренько начинают, почти все время пока мяч у них и на половине поля «Локомотива» вдобавок.
Первый тайм
1-я минута. Погнали! «Факел» начал с центра поля. Воронежцы сегодня сине-белые, а «Локомотив» — в зелёно-красно-белой.
Состав «Локомотива»
«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Погостнов, Бабкин, Бакаев, Титков, Годяев, Пиняев, Руденко, Комличенко.
Запасные: Веселов, Лантратов, Фассон, Ньямси, Джикия, Чевардин, Коваленко, Еремеев, Щетинин, Раков, Голубев, Мялковский.
Состав «Факела»
«Факел»: Доровских, Габараев, Клейтон, Журавлев, Тодорович, Багамаев, Сутормин, Ковалев, Якимов, Магомедов, Турищев.
Запасные: Фролкин, Обухов, Эль-Мхассани, Магкеев, Альшин, Нетфуллин, Гнапи, Пуси, Паткович, Кокшаров.
«Факел» — «Локомотив»: кто не сыграет
В составе «Факела» в предстоящем матче не сыграет дисквалифицированный Матвей Бардачев. Кроме того, в составе отсутствует травмированный Станислав Магкеев.
У «Локомотива» две потери из-за травм — участие в игре не примут Жерзино Ньямси и Георгий Джикия.
«Факел» — «Локомотив»: личные встречи
В новейшей истории противостояния, когда «Факел» после долгого перерыва вернулся в элитный дивизион российского футбола, команды провели 12 матчей. В шести случаях победил «Локомотив», три раза выигрывал «Факел» и еще три встречи завершились вничью. При этом в пяти последних очных матчах побеждал только «Локомотив».
Где смотреть трансляцию матча «Факел» — «Локомотив»
В прямом эфире матч «Факел» — «Локомотив» покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 15.10. «Спорт-Экспресс» проведет текстовую трансляцию.
Дата, место и время начала матча «Факел» — «Локомотив»
Матч «Факел» — «Локомотив» состоится в субботу, 10 октября, в Воронеже, на стадионе «Факел». Начало игры — в 15.15.
В субботу, 10 октября, в Воронеже состоится матч между «Факелом» и «Локомотивом». Игра пройдет на стадионе «Факел» и начнется в 15.15 по московскому времени.
Для главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова этот матч может стать определяющим и повлиять на его возможную отставку. Пока «Локомотив» занимает 14-е место с 7 очками, а «Факел» находится на последней строчке с тремя очками. У воронежцев в текущем чемпионате нет ни одной победы.
В последнем туре перед длительным перерывом на матчи сборных «Локомотив» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а «Факел» в гостях в упорной борьбе уступил московскому «Спартаку» (0:1).
Главным арбитром матча назначен Андрей Прокопов. А за VAR будут отвечать Павел Шадыханов и Сергей Иванов. «СЭ» будет подробно следить за матчем «Факел» — «Локомотив» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
2
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
3
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
4
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
5
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|0 : 0
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|3 : 0
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1