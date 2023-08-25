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Сегодня, 19:00

«Факел» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ

«Факел» сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 25 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пятницу, 25 августа, в Воронеже «Факел» примет московский ЦСКА в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Прямой эфир противостояния «Факел» — «Краснодар» покажут на телеканале «Матч Премьер». Также следить за матчами РПЛ в сезоне 2023 / 2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск. Текстовую онлайн-трансляцию проведет «СЭ».

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Полный календарь и результаты игр «Факел» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

За расписанием матчей, итогами и статистикой «Краснодар» в текущем сезоне также следите на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 20:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Краснодар

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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На матче «Спартак» — «Ахмат» ожидается около 12 тысяч зрителей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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