Давила дебютировал за ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Форвард ЦСКА Виктор Давила дебютировал за ЦСКА в игре с «Оренбургом» в 6-м туре РПЛ.

25-летний чилиец появился на поле на 63-й минуте. Он заменил Максима Мухина.

21 августа ЦСКА подписал четырехлетний контракт с чилийским игроком. 25-летний форвард последние шесть сезонов выступал за мексиканские команды «Некакса», «Пачука» и «Леон».