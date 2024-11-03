«Факел» — «Химки»: Егоров не назначил пенальти в ворота гостей

На 75-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Факел» — «Химки» (1:1) судья Егор Егоров ошибочно не зафиксировал фол Александра Филина и не наказал его пенальти.

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В том эпизоде в штрафной площади гостей их защитник, не смотря на мяч и не пытаясь сыграть в него, обхватил руками Алексея Каштанова и задержал воронежца. Арбитр занимал хорошую позицию и жестом показал, что упавшему нападающему «Факела» нужно подниматься с газона. Игра продолжилась.

Фото Скриншот трансляции