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Сегодня, 09:00

РПЛ, расписание и результаты: «Динамо» — «Ростов», ЦСКА — «Спартак» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи 14-го тура чемпионата России.

В пятницу, 1 ноября, матчем «Динамо» (Москва) — «Ростов» стартует 14-й тур.

В субботу, 2 ноября, «Зенит» сыграет с «Динамо» (Махачкала), «Локомотив» примет «Рубин», ЦСКА встретится со «Спартаком».

В воскресенье, 3 ноября, состоятся матчи «Акрон» — «Крылья Советов», «Ахмат» — «Пари НН», «Факел» — «Химки» и «Краснодар» — «Оренбург».

1 ноября

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
01 нояб, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

2 ноября

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

3 ноября

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 15:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Химки
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Оренбург
РПЛ
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«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» — «Ростов»: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть онлайн-трансляцию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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27 тур
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29 тур
30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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