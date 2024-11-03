«Краснодар» — чемпион первого круга

Победив в матче 14-го тура чемпионата России «Оренбург» (4:0), «Краснодар» вне зависимости от результатов 15-го тура стал чемпионом первого круга.

10 ноября «Зенит» может только догнать «быков», если переиграет в гостях «Ахмат», а краснодарцы уступят в Казани «Рубину». Но в случае равенства очков команда Мурада Мусаева останется первой: у нее будет преимущество по личным встречам — 28 сентября она оказалась сильнее сине-бело-голубых (2:0).