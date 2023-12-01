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Сегодня, 14:00

«Факел» — «Балтика»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Трансляция игры РПЛ «Факел» — «Балтика» на «Матч Премьер» начнется в 13.00 мск 2 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Хызыр Аппаев, Вячеслав Якимов, Максим Максимов и Руслан Магаль.
Хызыр Аппаев, Вячеслав Якимов, Максим Максимов и Руслан Магаль (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

2 декабря «Факел» в Воронеже примет калининградскую «Балтику» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 14.00 по московскому времени.

На канале «Матч Премьер» пройдет видеотрансляция игры «Факел» — «Балтика». Прямой эфир начнется в 13.00 мск. Посмотреть матч смогут зрители с подпиской на сервис.

Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Балтика» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Факел» тренера Сергея Ташуева занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. «Балтика» Сергея Игнашевича находится на 15-й строчке с 12 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Артем Дзюба. РПЛ: расписание матчей и прямые трансляции игр РПЛ 2 и 3 декабря

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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