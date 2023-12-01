Митрофанов рассказал, когда судьи из Саудовской Аравии смогут отработать матч РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» поделился мнением о возможной работе арбитров из Саудовской Аравии в России.

— Один из судейских боссов Павел Каманцев говорил, что арбитры из Саудовской Аравии, возможно, появятся у нас в декабре.

— Там есть, скажем так, технические вопросы, которые мы пытаемся утрясти. Если все удастся, то в завершающем туре этого календарного года могут принять участие арбитры из Саудовской Аравии.