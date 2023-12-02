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Сегодня, 13:12

Круговой заявил, что для него нет принципиальных команд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос о готовности выступать в РПЛ в любой команде, кроме петербуржцев.

«Готов ли поиграть в другом российском клубе? Принципиальных команд нет. Все возможно. Не буду говорить, как делает уже половина, что никогда не буду где-то там играть. Зачем так заявлять? В жизни может произойти все что угодно! Не умерла ли надежда еще поиграть в еврокубках? Говорят, вернемся в 2032 году. Закончу ли карьеру к этому времени? Да, куда мне! Я буду еще до 40 лет играть», — приводит слова Кругового Sport24.

В сезоне-2023/24 Круговой принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи. Контракт 25-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601176-krugovoy-v-rpl-dlya-menya-net-printsipialnykh-komand-ne-budu-govorit-chto-nikogda-ne-budu-gde-to-tam-igrat
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
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Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
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