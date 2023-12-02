Мостовой: «Спартак» — фаворит, но «Ахмату» уже некуда деваться»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Ахмата» в 17-м туре РПЛ.

«Спартак» — фаворит, они выше уровнем по всем параметрам. «Ахмат» уже чуть ли не на последнем месте. В верхней части таблицы все плотно, все выровнялись, «Спартаку» до лидера всего 6 очков. Любая осечка — и все. Но «Ахмату» тоже уже деваться некуда. Они должны собраться. Выиграет «Ахмат» — молодцы, выиграет «Спартак» — все скажут, что так и должно было быть», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч пройдет 3 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент красно-белые с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на 14-й позиции (13).