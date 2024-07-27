Зазулин: «Глушенков по своей манере игры не похож ни на Аршавина, ни на Данни»
Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин сравнил новичка сине-бело-голубых Максима Глушенкова с экс-игроками петербуржцев Мигелем Данни и Андреем Аршавиным.
— На мой взгляд, Глушенков по своей манере игры не похож ни на Аршавина, ни на Данни, ни на кого-то еще. Это совсем разные футболисты. Всё-таки Данни был таким игроком, который больше обыгрывал один в один.
Плюс у того же Данни до последнего не было хорошего поставленного удара. Чтобы взять и с подъема точно пробить туда, куда наметил. У него мяч всё время куда-то сваливался. А у Глушенкова есть очень хороший, плотный и точный удар. Аршавин — тоже футболист другого плана, нежели Максим.
Посмотрим, как сложится карьера Глушенкова, он — мальчик неглупый и играет в интеллектуальный футбол. Может закрыть сразу несколько позиций. Поэтому думаю, что у него всё будет нормально в «Зените». Он уже один из лучших футболистов чемпионата России", — сказал Зазулин Legalbet.
20 июня 2024 года Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит», подписав контракт до лета 2028 года. В трех матчах за сине-бело-голубых Максим отметился 5 голами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
8
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0