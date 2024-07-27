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Зазулин: «Глушенков по своей манере игры не похож ни на Аршавина, ни на Данни»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин сравнил новичка сине-бело-голубых Максима Глушенкова с экс-игроками петербуржцев Мигелем Данни и Андреем Аршавиным.

— На мой взгляд, Глушенков по своей манере игры не похож ни на Аршавина, ни на Данни, ни на кого-то еще. Это совсем разные футболисты. Всё-таки Данни был таким игроком, который больше обыгрывал один в один.

Плюс у того же Данни до последнего не было хорошего поставленного удара. Чтобы взять и с подъема точно пробить туда, куда наметил. У него мяч всё время куда-то сваливался. А у Глушенкова есть очень хороший, плотный и точный удар. Аршавин — тоже футболист другого плана, нежели Максим.

Посмотрим, как сложится карьера Глушенкова, он — мальчик неглупый и играет в интеллектуальный футбол. Может закрыть сразу несколько позиций. Поэтому думаю, что у него всё будет нормально в «Зените». Он уже один из лучших футболистов чемпионата России", — сказал Зазулин Legalbet.

20 июня 2024 года Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит», подписав контракт до лета 2028 года. В трех матчах за сине-бело-голубых Максим отметился 5 голами.

Андрей Аршавин
Мигель Данни
ФК Зенит
Максим Глушенков
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«Акрон» в гостевом матче одержал победу над «Факелом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

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И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

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Сергей Брызгалов

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