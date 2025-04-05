«Факел» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Факел» и «Ахмат» встретятся в чемпионате России 5 апреля

«Факел» и «Ахмат» встретятся в 23-м туре чемпионата России в субботу, 5 апреля. Начало матча на стадионе «Факел» в Воронеже — в 15.15 по московскому времени.

Изучать ключевые события игры «Факел» — «Ахмат» можно также в матч-центре нашего сайта.

Встречу в Воронеже в прямом эфире покажут канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 15.10 мск, за пять минут до стартового свистка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля 2025, 15:15. Факел (Воронеж)

В чемпионате России-2024/25 «Факел» после 22 тура занимает 15-е место с 14 очками, соперником воронежцев в предыдущем туре был «Краснодар» (0:5). «Ахмат» с 19 очками идет 14-м, в предыдущей встрече РПЛ грозненцы сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).

Встреча соперников в первом круге в Грозном завершилась победой гостей (3:2).