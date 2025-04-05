«Крылья Советов» — «Рубин»: хозяева ведут после первого тайма

«Крылья Советов» в матче 23-го тура РПЛ принимают «Рубин».

После первого тайма счет 1:0 в пользу самарцев: гол на 17-й минуте забил Иван Сергеев. При этом у казанской команды ни одного удара по воротам.