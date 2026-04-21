Круговой: «Нужно всем собраться и верить в Челестини, как мы верим»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Фабио Челестини.

21 апреля армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

— Перед матчем появились слухи об отставке Челестини. Влияло?

— Надеюсь, что футболисты, как и я, не все читают новости об этом. Нужно всем собраться и верить в Фабио, как мы верим. Надеюсь, что переломный момент наступит очень скоро.

ЦСКА (44 очка) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 27-м туре чемпионата армейцы сыграют в гостях с «Рубином».

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