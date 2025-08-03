Новый гендиректор «Акрона» рассказал о целях клуба на ближайшие три года

Генеральный директор футбольного «Акрона» Константин Клюшев в подкасте «Акрон он эйр» ответил на вопрос, какие задачи поставлены перед клубом на ближайшие три года.

— Каким «Акрон» должен быть через три года в спортивном, имиджевом и во всех остальных планах, чтобы вы сказали: «Все было не зря»?

— 100 процентов это команда, которая на регулярной основе попадает в топ-8 — то есть такой стабильный участник первой половины РПЛ. Коммерческие доходы клуба, перекрывающие львиную долю бюджета футбольного клуба. Наверное, это две основные истории, которые внутренне будоражат. Третье — количество воспитанников академии в основном составе. Конечно, со стороны собственников, академии и клуба мы делаем все, чтобы таких игроков было как можно больше», — заявил Клюшев.