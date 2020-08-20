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Эззатоллахи покинул «Ростов». Игрок продолжит карьеру в Дании

11:36
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Полузащитник Саид Эззатоллахи перешел из «Ростова» в датский «Вайле», сообщает пресс-служба ростовчан.

Иранец перешел в «Ростов» в 2016 году, на его счету 2 гола в 18 матчах за команду. За все время в клубе 23-летний футболист четыре раза отправлялся в аренду.

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