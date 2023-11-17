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Евсеев: «Пригласить Мостового на стажировку в «Кубань»? Это тренд какой-то сейчас, не пойму?»

Алина Савинова
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Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев ответил на вопрос о приглашении Александра Мостового на стажировку в кубанский клуб.

«Пригласить Мостового на стажировку? Не ко мне вопрос вообще. Я читаю сейчас все СМИ, и везде одни и те же вопросы про стажировку Мостового. Это что, тренд какой-то сейчас? Не могу понять этого. Откуда такие тренды пошли: где Мостовой будет проходить стажировку», — приводит «РБ Спорт» слова Евсеева.

Ранее появилась информация о том, что Мостовой может пройти стажировку в «Факеле» у Сергея Ташуева.

21 августа 55-летний специалист начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vadim-evseev-priglasit-mostovogo-na-stazhirovku-v-kuban-e-to-trend-kakoj-to-sejchas-ne-pojmu/
Александр Мостовой
Вадим Евсеев
ФК Кубань
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 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
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