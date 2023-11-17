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Черчесов: «В раздевалке при всех уничтожил Смольникова. Ромащенко тогда сказал, что я его убил»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Жемчужины» Станислав Черчесов рассказал, как защитник Игорь Смольников попал в сочинский клуб из «Локомотива».

«Я уже был в «Жемчужине», звоню в «Локо», спрашиваю про Смольникова. Они там вообще все удивились. В итоге он у нас. На одну игру выпустили, на вторую — ну, дерево и дерево. Однажды дома играли, выпустил его на 60 минуте, на 68 заменил. Тогда в раздевалке я его при всех уничтожил. Мне Ромащенко, мой помощник, говорит, мол, ты его убил. Я ему ответил, если справится, выживет. Прошло дня четыре, стал абсолютно другим футболистом. Мы с «Ростовом» играли на Кубке, там был Белоус тогда. Он спросил, кого, на фоне расформирования «Жемчужины», можно предложить. Я предложил Смольникова. Он удивился. Что было дальше, вы знаете. Если бы я не попал к Бескову в «Спартак», то не знаю, что со мной было бы. Также со Смольниковым. Если бы он не попал ко мне, то что было бы с ним? Возможно, он стал бы лучше. Кто знает?» — цитирует Черчесова Metaratings.ru.

Черчесов был главным тренером «Жемчужины» с декабря 2010 года по август 2011-го. Смольников играл за сочинскую команду на правах аренды с января по июнь 2011 года. Всего он провел 20 матчей за «Жемчужину», в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/cherchesov-v-razdevalke-pri-vsekh-unichtozhil-smolnikova-romashenko-skazal-chto-ya-ego-ubil-306521/
Игорь Смольников
Станислав Черчесов
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 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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