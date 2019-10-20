Евсеев в своем стиле. Отпраздновал гол с резервным арбитром. Видео
16:17
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев эмоционально отпраздновал гол нападающего Вячеслава Кротова в ворота ЦСКА в матче 13-го тура премьер-лиги (1:1). Евсеев обнял резервного арбитра встречи Евгения Турбина.
? Вадим Евсеев празднует гол своей команды.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
? Резервный арбитр такого явно не ожидал.#МАТЧПРЕМЬЕР #УфаЦСКА pic.twitter.com/yppBlcRd8j
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
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