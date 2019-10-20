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Евсеев в своем стиле. Отпраздновал гол с резервным арбитром. Видео

16:17
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев эмоционально отпраздновал гол нападающего Вячеслава Кротова в ворота ЦСКА в матче 13-го тура премьер-лиги (1:1). Евсеев обнял резервного арбитра встречи Евгения Турбина.

Уфа — ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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3.7%
Зенит
40.9%
Краснодар
6.3%
Ростов
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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