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Евсеев: «У «Амкара» была душа. Рад, что этот клуб был в моей жизни»

12:26
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Бывший главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев рассказал о встрече с бывшими футболистами и членами тренерского штаба пермской команды.

«Пермский, хотя уже московский «Амкар». Встретились в ресторане и поговорили пять часов, не хотели расходиться. Гаджиев, Маслов, Джикия, другие ребята, которые смогли приехать. Вспомнили времена, которые провели вместе. Без грусти. И посмеялись, и душевно поговорили о том, как чья судьба сложилась. У того «Амкара» была душа. Рад, что клуб, Пермь, эти люди были в моей жизни», — написал у себя в Instagram Евсеев.

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