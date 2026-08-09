Евсеев — о поражении от московского «Динамо»: «Должны были забивать два или три»

Главный тренер махачкалинкского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) в матче 3-го тура РПЛ.

«Соперник довел мяч до той позиции, откуда сложно не забить. Мы низко сели, они замены сделали. Мы собирались, искали вариант. Создали столько моментов при счете 0:0, должны были забивать два или три», — сказал тренер после матча.

Махачкалинцы с 6 очками находятся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Динамо» сыграет «Крыльями Советов». Матча пройдет 16 августа в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.