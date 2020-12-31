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Евсеев рассказал, как правильно подготовиться к Новому году

12:37
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Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в Instagram рассказал, что делает каждый год 31 декабря.

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. А если честно, каждый год к 31 декабря надо сделать оливье, холодец и селедку под шубой. Это как мандарины и «Ирония судьбы». То, что из детства и на всю жизнь», — подписал публикацию тренер.

При этом на фото видно, что Евсеев вовсю занят подготовкой к празднованию Нового года.

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